«Мы за тобой давно гоняемся!»: задержанный домушник оказался серийным вором из Пятерочки в Новосибирске

ГБР задержала вора-домушника, забравшегося в чужой дом в Новосибирске.

Сигнал тревоги на пульт дежурного поступил около 2 часов ночи 18 января из частного дома в переулке Новый Октябрьского района.

Однако прибывшие по адресу бойцы никаких следов взлома не обнаружили.

— Перебравшись через высокий забор, сотрудники осмотрели территорию участка и обнаружили на снегу возле хозпостройки тёмную куртку. В крыше был проделан лаз с отогнутым краем металлического профиля. В этот момент из-за сарая выскочил мужчина, ловко перемахнул через забор и пустился наутек, — рассказали Infopro54 в агентстве безопасности «Гвардия».

Бойцы догнали беглеца, мужчина был без верхней одежды. На вопрос, куда он так спешил, задержанный не растерялся и ответил: «В киоск за пивом».

Связавшись с хозяином усадьбы охрана выяснила, что в постройке, куда пробрался незваный гость, хранятся стройматериалы и дорогие инструменты.

Прибывшие на место полицейские сразу же узнали беглеца и радостно его поприветствовали: «Мы за тобой давно гоняемся!». Оказалось, что за мужчиной числится серия краж в сети магазинов «Пятерочка».

Ранее редакция сообщала о задержании бойцами ГБР похитителя мандаринок в магазине «Пятерочка».