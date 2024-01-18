АО «РЭС» и садоводы обсудили особенности эксплуатации электросетей СНТ

На вопросы председателей и инициативных членов СНТ, собравшихся на плановые занятия Новосибирского регионального союза садоводов, ответил начальник отдела консолидации и управления имуществом АО «РЭС» Вячеслав Елисеев. Компания, являясь системообразующим предприятием региона, активно ведет системную работу по консолидации объектов электросетевого хозяйства.

Традиционно на встрече обсудили текущее состояние электрических сетей, находящихся в собственности СНТ, и возможные варианты взаимодействия по вопросу их обслуживания. Ведь не секрет, что большинство сетей садоводств, зачастую, имеют большой износ и не получают должного обслуживания и ремонта.

Например, в АО «РЭС» сейчас действуют несколько механизмов – садоводы могут передать электросети СНТ в собственность энергокомпании либо на оперативно-техническое обслуживание (ОТО). Этот формат подразумевает организацию контроля за нормальным режимом работы электрических установок, находящихся в собственности СНТ, выявление дефектов и оперативное реагирование на возникновение аварийных ситуаций.

В любом случае, решение о порядке обслуживания электросетей (самостоятельно или с привлечением энергокомпаний) – остается за садоводами. При этом важно понимать, что электросетевые организации вправе принимать сети СНТ на баланс или ОТО, но не обязаны это делать. А непосредственный процесс передачи электросетевого хозяйства может быть запущен только после комплексной оценки технического состояния электросетей СНТ.