Ограничения для водителей-мигрантов не будут вводить в Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области считают, что число иностранных граждан, задействованных в сфере общественного транспорта, вполне оптимально. Поэтому сокращений и ограничений на работу в 2024 году не ожидается. Об этом сообщил Сибкрай. ru со ссылкой на руководителя департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергея Нешумова.

По данным Минтруда и соцразвития региона, в области на общественном транспорте работает менее 1% водителей-мигрантов.

Как ранее сообщал «Коммерсант», губернатор Челябинской области Алексей Текслер запретил иностранным гражданам в 2024 году работать водителями городских, пригородных и междугородних автобусов, а также легковых такси на территории региона. Запрет действует с 2016 года и ежегодно продлевается специальным постановлением главы региона.

— Данный факт связан с повышенными требованиями к водителям, которые возят пассажиров, — это наличие водительского стажа, знания в области транспортной безопасности и так далее. Таким образом, по крайней мере в нашем регионе, мигранты в автобусных перевозках если и есть, то минимальное количество. Как правило, это все-таки услуги такси, — говорила Ярцева.

Напомним, в октябре группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в медицинских учреждениях, аптеках и школах. Редакция обращалась за комментарием о ситуации с трудовыми мигрантами к предпринимателям, работающим на разных сегментах рынка Новосибирской области. Руководитель комиссии по пассажирским перевозкам реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева со ссылкой на предпринимателей, выполняющих транспортную работу на автобусах в Новосибирске и области, говорила, что в штате их предприятий мигрантов нет.

При этом собеседница Infopro54 отмечала, что предприниматели сходятся во мнении: выбор — принимать мигранта на работу или не принимать — должен быть за работодателем.

— Если квалификация мигранта соответствует требованиям российского законодательства для работы на автобусе, если работодатель готов доверить ему технику стоимостью более 10 млн рублей и брать на себя ответственность в случае ДТП (а ДТП с участием пассажирского транспорта рассматриваются очень тщательно и имеют серьезные последствия как для предприятия, так и персонально для руководителя), то он должен иметь такую возможность, — комментировала Марина Ярцева.

При этом ситуацию с водителями новосибирские перевозчики уже не первый год называют катастрофической.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, есть ли конкуренция за рабочие места между новосибирцами и мигрантами.