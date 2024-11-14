За два месяца бюджет Новосибирска должен освоить 95 млрд рублей

По итогам 10 месяцев 2024 года бюджет Новосибирской области по доходам исполнен на 83% — 244,6 млрд рублей. Из них 216,3 млрд составили собственные доходы (83,3%). Годовой темп прироста собственных доходов региона — 115,9%, что выше плана (115,1%).

По налогу на прибыль организаций в бюджет поступило 74,4 млрд рублей. На втором месте поступления от НДФЛ — 63,9 млрд. На третьем налог на совокупноый доход — 25,4 млрд рублей.

В топ-10 ключевых налогов, формирующих доходную часть бюджета в части собственных доходов, также входят акцизы на алкогольную продукцию — 15,6 млрд, налог на имущество организаций — 14,1 млрд, акциз на нефтепродукты — 11,3 млрд. На транспортный налог пришлось 1,8 млрд рублей поступлений, на налоги и платежи за пользование природными ресурсами — 1,2 млрд, госпошлины — 336 млн рублей, налог на игорный бизнес — 2,5 млн рублей.

По расходам по итогам 10 месяцев бюджет региона исполнен на 70,1% — 222,3 млрд рублей. Основные расходы: выплата зарплаты, меры соцподдержки граждан, субсидии госучреждениям. За ноябрь-декабрь предстоит освоить 30% расходной части бюджета или 95 млрд рублей.

Напомним, в 2024 году министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко неоднократно говорил о том, что темпы поступления по налогу на прибыль в регионе ниже, чем ожидалось. На публичных слушаниях по обсуждению бюджета региона на 2025-2027 годы, чиновник отмечал, что замедление поступлений по налогу на прибыль лишает новосибирцев бюджета развития:

— Прирост средств на повышение зарплаты работников в бюджетной сфере у нас фактически равен приросту поступлений по НДФЛ. Поэтому замедление динамики налога на прибыль лишает нас тех ресурсов, которые можно было бы направить на бюджет развития.

Ранее глава Минфина прогнозировал, что в четвертом квартале Новосибирской области вновь предстоит освоить около 100 млрд рублей.