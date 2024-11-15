Энергетики разделяют зоны теплоснабжения левого берега Новосибирска

СГК ведет работу по разделению зон ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, чтобы избежать масштабных отключений на тепловой сети при возникновении коммунальных аварий. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор АО «СГК – Новосибирск» Дмитрий Перязев. Он отметил, что основные изменения гидравлических режимов касаются Горского жилмассива, а также районов Башни и улицы Немировича-Данченко.

Кроме того, СГК выбрала узловые тепловые камеры, где ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК) устанавливает индикаторы затопления. В случае дефекта на теплосети в камеры попадает вода и на пульт управления приходит соответствующий сигнал.

—Мы сразу же начинаем оперативно отрабатывать, искать утечку, — пояснил директор «СГК-Новосибирск». — В прошедшем ремонтном сезоне мы также производили замену секционной запорной арматуры, чтобы иметь возможность сужать объем отключения по магистральным сетям.

По его словам, все эти работы, совокупности с огромным объемом ремонтов, проведенным в 2024 году, позволят компании повысить качество и надежность теплоснабжения всего Левого берега.

— Сейчас автоматика будет определять необходимость рассечения теплоснабжения на зоны при возникновении крупных аварийных ситуаций, чтобы каждая из зон работала по своей ТЭЦ. Ранее у нас такой возможности не было, — напомнил Дмитрий Перязев.

Глава «СГК-Новосибирск» также прокомментировал ситуацию с затянувшимися ремонтами на объектах энергетиков. Напомним, эту ситуацию вчера раскритиковал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

— Существуют проблема с подрядчиками. Мы видим, что не все могут выполнять работу в срок и с хорошим качеством. Нам приходится привлекать к работе как новосибирские компании, так и подрядные организации из других городов из-за больших объемов перекладки сетей, — говорит Перязев. — В прошлые годы таких ремонтов на теплосетях города не было, и многие профильные специалисты ушли в другие отрасли, поэтому сейчас мы возобновляем свои компетенции, растим подрядчиков, которые смогут работать на больших объемах.

По его словам, в следующем году компания не планирует уменьшать объем перекладки сетей, так как вышла на оптимальные темпы замены трубопроводов и намерена их придерживаться, чтобы в ближайшие годы получить эффект по снижению аварийности в Новосибирске.

Кроме того, с этого года специалисты СГК стали более жестко подходить к оценке готовности жилого фонда к отопительному сезону, чтобы обязать управляющие компании усилить контроль за внутридомовыми системами. Как пояснил Дмитрий Перязев, к этому энергетиков также подтолкнула масштабная аварийная ситуация, сложившаяся на левом берегу минувшей зимой.

Ранее редакция рассказывала о том, что СГК на вертолёте Ми-8 по ночам обследуют теплосети Новосибирска.