На 3 месяца остановили работу кранов на заводе Кузьмина в Новосибирске

В Новосибирске на 90 дней приостановили работу кранов на АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина».

30 сентября инспектор Ростехнадзора провел проверку предприятия.

— При проведении проверочных мероприятий было выявлено 73 нарушения требований промышленной безопасности, — говорится в сообщении Ленинского районного суда.

В ходе проверки установлено, что на заводе, например, нарушались правила эксплуатации мостовых кранов и подъемника с рабочей платформой.

На суде представитель завода признал факт нарушений, частично их уже устранили и попросил не останавливать работу кранов. Он объяснил, что это может привести к ухудшению экономического положения предприятия и негативно сказаться на выплате налогов в бюджеты всех уровней.

Суд принял решение о приостановке работы кранов на 90 дней.

Постановление в законную силу не вступило.

Ранее редакция сообщала о том, что башенный кран стал опасным на стройке в Заельцовском районе Новосибирска.