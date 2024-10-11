На 3 месяца остановили работу кранов на заводе Кузьмина в Новосибирске

В Новосибирске на 90 дней приостановили работу кранов на АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина».
30 сентября инспектор Ростехнадзора провел проверку предприятия.
— При проведении проверочных мероприятий было выявлено 73 нарушения требований промышленной безопасности, — говорится в сообщении Ленинского районного суда.
В ходе проверки установлено, что на заводе, например, нарушались правила эксплуатации мостовых кранов и подъемника с рабочей платформой.
На суде представитель завода признал факт нарушений, частично их уже устранили и попросил не останавливать работу кранов. Он объяснил, что это может привести к ухудшению экономического положения предприятия и негативно сказаться на выплате налогов в бюджеты всех уровней.
Суд принял решение о приостановке работы кранов на 90 дней.
Постановление в законную силу не вступило.
Ранее редакция сообщала о том, что башенный кран стал опасным на стройке в Заельцовском районе Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор — lifeforstock
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