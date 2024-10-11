Стоимость проезда в общественном транспорте хотят увеличить в Новосибирске

В Новосибирске планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Предложение о повышении тарифов на перевозку пассажиров и багажа в муниципальном транспорте поступило от департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

— К обращению приложены расчеты и материалы, обосновывающие расходы перевозчиков, — пояснили Atas.Info в департаменте экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска.

Сейчас городские чиновники проводят экономическую экспертизу документов на целесообразность повышения тарифов.

Напомним, последний раз стоимость проезда в городском транспорте увеличивали в конце прошлого года. С 23 декабря проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе стал 35 рублей. Следующее повышение стоимости возможно не раньше декабря 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске опубликовали тарифы на проезд с помощью транспортных карт «СберТройка». Горожанам будут доступны стандартная, социальная или специальная карта — для школьников и студентов.