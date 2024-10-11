Трассу Новосибирск — Омск замело снегом

В пятницу, 11 октября 2024 года, на трассе «Новосибирск — Омск» выпал снег. Кадры заснеженной дороги были опубликованы в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».
На фотографиях видно, что снег почти полностью укрыл асфальтовое покрытие. В сообщении также упоминается, что на дороге образовался гололёд.
— Если не переобули автомобиль, то лучше сидите дома, — говорится в сообщении.
Однако в комментариях некоторые пользователи выразили сомнение увиденному.
— Никакого гололеда нет, мы едем по этой дороге.
— Какого года фотки?
Стоит отметить, что сегодня снег также выпал в Омске. Жители уже делятся различными фотографиями в соцсетях.
Ранее редакция сообщала о том, что переобуть автомобиль на зимнюю резину в Новосибирске стоит от 1200 рублей.
Источник фото: ЧП Новосбиирск
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