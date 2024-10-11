Трассу Новосибирск — Омск замело снегом

В пятницу, 11 октября 2024 года, на трассе «Новосибирск — Омск» выпал снег. Кадры заснеженной дороги были опубликованы в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».

На фотографиях видно, что снег почти полностью укрыл асфальтовое покрытие. В сообщении также упоминается, что на дороге образовался гололёд.

— Если не переобули автомобиль, то лучше сидите дома, — говорится в сообщении.

Однако в комментариях некоторые пользователи выразили сомнение увиденному.

— Никакого гололеда нет, мы едем по этой дороге. — Какого года фотки?

Стоит отметить, что сегодня снег также выпал в Омске. Жители уже делятся различными фотографиями в соцсетях.

Ранее редакция сообщала о том, что переобуть автомобиль на зимнюю резину в Новосибирске стоит от 1200 рублей.