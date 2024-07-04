Уклониста от военной службы осудили на 5 лет в Новосибирске

Военный суд вынес приговор уклонисту Максиму Желдакову.

Как сообщает 2-й Восточный окружной военный суд, в июле прошлого года Желдаков не явился в воинскую часть. Во время своего уклонения он проводил время по своему усмотрению.

Уклонист был задержан в его доме 4 января 2024 года и доставлен в военную комендатуру.

Ранее Максим Желдаков уже был судим дважды. В результате Новосибирский гарнизонный военный суд, назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штраф в размере 220 тысяч рублей и запрет заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, на срок почти два года.

Ранее редакция сообщала о том, что дважды уклонившегося военного отправили в колонию на 6 лет в Новосибирске.