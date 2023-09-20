На 60 часов трудовых работ отправили алиментщика из Новосибирской области

Жителя поселка Северное признали виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде обязательных работ на 60 часов. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Новосибирской области.

— Семейную пару лишили родительских прав в отношении трех детей: двух девочек в возрасте 13 и 12 лет и мальчика 5 лет. Дети находятся под опекой у родственников в Тюменской области, — говорится в сообщении.

40-летний отец не работает официально, однако у него периодически появляются неофициальные заработки. А 34-летняя мать находится в отпуске по уходу за ребенком.

— Счета у должников нулевые. Однако арестовать имущество судебным приставам удалось, — отметили в сообщении.

Отец семейства продал арестованную бытовую технику, а деньги отправил детям. Общение с детьми у родителей происходит в соцсетях, иногда они пополняют счет на мобильную связь. Общий долг родителей составляет около миллиона рублей.

— Недавно на отца детей составили административный протокол. Суд признал виновным 40-летнего гражданина в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов, — сообщил Олег Волохович, начальник районного подразделения.

Мужчине дали направление на отбывание наказания на муниципальном предприятии хозяйственного обслуживания.

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