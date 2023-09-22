Новосибирская область не успевает тратить поступающие в бюджет деньги

Как рассказала заместитель министра финансов и налоговой политики Татьяна Васильева на заседании комитета Законодательного собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, доходы областного бюджета за первое полугодие 2023 года исполнены в объеме почти 130,6 млрд рублей. Это 44% от годового плана и на 108,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

— В первом полугодии мы планировали освоить порядка 39,5% от утвержденных годовых назначений, понимая, что основной объем финансирования по контрактуемым расходам приходится традиционно на третий-четвертый квартал, в том числе в связи с завершением ремонта и строительства социально- значимых объектов, — пояснила Татьяна Васильева.

Расходы бюджета области составили 123,1 млрд рублей или 39% к плану.

Она добавила, что традиционно большую долю в расходах бюджета составляют приоритетные расходы. По ним регионе выполнил план и исполнение составило 101, 2 млрд рублей, что лучше показателя аналогичного периода прошлого года на 14,7 млрд рублей или фактически в 1,2 раза.

Подводя итог, Татьяна Васильева констатировала, что пока областной бюджет исполняется с профицитом. Так, по итогам первого полугодия он составил 7,5 млрд рублей.

— По основным параметрам бюджета по итогам первого полугодия: по доходам у нас 130,6 млрд рублей, по расходам — 123,1 млрд рублей. Превышение доходов над расходами составило 7,5 млрд рублей, — отметила она

Вице-спикер регионального парламента по экономике Ирина Диденко напомнила, что в 2022 году Новосибирская область завершила год с профицитом.

— Хотелось бы обратить внимание, что мы на 2022 год планировали дефицит, а вышли с профицитом на 4,8 млрд рублей. Видите ли вы сейчас риски, что мы пойдем по такому же сценарию за 2023 год? Мне кажется, речь идет о качестве планирования. Если мы планируем дефицит, а выходим на 4,8 профицита, вопрос о том, тогда есть закон, и что тогда есть его исполнение? Все расходы идут во второй половине, если даже не ноябрь-декабрь. А как этой ситуации избежать, вот в чем вопрос. Я понимаю, что это объективные обстоятельства. Что ничего никуда не девается, и все в итоге расходуется, и строится. Но надо же как-то эту ситуацию изменять. Мы же говорим не о единичном случае. Это закон, закон Новосибирской области, по которому мы живем, — прокомментировала она.

Замминистра попыталась объяснить депутатам, как регион будет выходить из сложившейся ситуации.

— Могу сказать, что сейчас по кассовому плану запланированы расходы порядка 20 млрд рублей ежемесячно вплоть до ноября месяца. На декабрь месяц у нас запланировано почти 60 млрд рублей по кассовому плану (В декабре 2022 года — 47 млрд. — Ред.). Туда же на декабрь месяц мы запланировали привлечение кредитных ресурсов, чтобы нам перекрыть те потребности, которые заявлены. По приоритетным направлениям мы идем с опережением. По стройке — вот так, — сказала Татьяна Васильева.

В итоге комитет принял доклад замминистра финансов.

Напомним, 19 сентября и.о. министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко на аппаратном совещании в правительстве сообщил, что в доходную часть бюджета Новосибирской области поступил 181 млрд рублей, что составляет 66% от плана. Расходы составили 181 млрд или 56% плана. По кассовому исполнению бюджет исполняется без дефицита. Плановый дефицит составляет 47 млрд рублей. Из финансового плана на сентябрь принято платежных поручений на 20 млрд, исполнено — 11 млрд рублей.

Областной бюджет Новосибирской области за 2022 год был исполнен с профицитом в сумме 4,8 млрд руб. при плановом дефиците 23,9 млрд руб. В 2021 году профицит составил 15 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что бюджет Новосибирской области за 8 месяцев исполнен на 66% по собственным доходам.