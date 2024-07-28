На аэродроме в Мочище под Новосибирском проходит авиашоу

Утром, 28 июля, на аэродроме в Мочище под Новосибирском началось масштабное авиашоу. В этом году мероприятие называется «За нашу победу — на взлёт!». Оно посвящено трем датам: 120-летию со дня рождения летчика-испытателя В. П. Чкалова, 110-летиб ПВО России и 95-летию гражданской авиации Западной Сибири.

В летной программе будут участвовать 400 человек и 80 воздушных судов, в том числе самолеты и вертолеты ВКС России, авиационные группы «Русские витязи», «Русь», «Барсы», «Геликоптер», СибНИА им. С.А. Чаплыгина, Омская Федерация сверхлёгкой авиации, НУАЦ ДОСААФ и частные воздушные суда. Показательные выступления пилотажных групп и выставка авиатехники будут продолжаться до 15:00.

На авиашоу на аэродром Мочище гостей будут привозить дополнительные электропоезда.

В связи с мероприятием дорогу у аэродрома перекрыли с 6:00 до 17:00 часов.

—Временное ограничение движения транспортных средств будет действовать в этот день в направлении из Новосибирска, на Сокур, поселок Октябрьский. Исключение — транспорт местных жителей по паспорту с пропиской. Для остальных пользователей дорог будет доступен Северный обход и общественный транспорт — автобусы и электропоезда, — рассказали в ТУАД.

Для удобства гостей, между Новосибирском-Главным и станцией Мочище курсируют дополнительные электрички. Сегодня на этом маршруте будет ходить 38 электропоездов с интервалом в среднем 10–15 минут.

В прошлом году для зрителей выступали пилотажные группы «Русь» и «Барсы», а также авиамоделисты и парашютисты. В шоу участвовали 400 участников и 80 самолетов. Завершил фестиваль большой концерт.

Авиашоу в Мочище проводится с 2001 года.

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