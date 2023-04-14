Новосибирцам предлагают сомнительные вакансии с зарплатой в 300 тысяч

Тема удаленного заработка обрела особую популярность в период пандемии. В это время появились буквально сотни вакансий, которые предлагали совершенно сказочные условия работы: занятость — четыре часа в день, нужен только интернет и ноутбук, заработок — до 300 тысяч рублей.

В беседе с КП-Новосибирск юрист Никита Иванков пояснил, на что необходимо обратить внимание при поиске удаленной работы, чтобы в результате не быть обманутым.

Прежде всего, по словам эксперта, проверьте данные о работодателе в интернете, воспользовавшись любой поисковой системой.

— В открытом доступе есть реквизиты, ИНН, телефоны компании и прочее, — уточнил юрист.

Следующим шагом по ИНН посмотрите компанию по сайтам судов, судебных приставов и налоговой, чтобы удостовериться в порядочности работодателя и не попасться на удочку аферистов.

— Но для этого хотя бы спрашивайте название юридической организации, в которую вас приглашают, — подчеркнул Никита Иванков.

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