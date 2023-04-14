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Дело замглавы Краснозерского района, о предоставления многодетной семье аварийного жилья, передано в суд

  • 14/04/2023, 13:59
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аварийное жилье для многодетных
Замглаве грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

В прокуратуре Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы Краснозерского района. Он обвиняется в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.  Об этом сообщает пресс-служба

По версии следствия, в августе прошлого года администрация Краснозерского района приобрела за счет бюджетных средств жилой дом для последующего предоставления нуждающейся в улучшении жилищных условий многодетной матери.

— Занимая должность председателя приемочной комиссии, обвиняемый убедил остальных ее членов в том, что жилище соответствует требованиям муниципального контракта и дал им указание подписать акт приемки без проведения необходимой в таких случаях экспертизы. После этого дом был предоставлен женщине и ее детям, — говорится в сообщении пресс-службы.

В декабре прошлого года выяснилось, что жилью требуется капитального ремонта. В результате бюджетам области и района причинен ущерб в размере 5,7 млн. рублей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

жилье для многодетных

Субсидия на жильё привела и.о. главы Краснозёрского района под стражу

Напомним, что по словам бывшей хозяйки дома Елены Морозовой, серьёзность дефектов, о которой сообщают в многодетной семье, преувеличена. Об этом Елена Морозова сообщила в комментарии корреспонденту Infopro54. Как рассказывает собеседница издания, данный дом площадью более 160 квадратных метров был построен её родителями в 90-е, последний капитальный ремонт был в 2019 году. Домов аналогичной площади, что является одним из основных условий для предоставления многодетной семье, в Краснозёрском  единицы, и они не продаются.

 

Ранее редакция сообщала о том, что суд прекратил дело майнера из Новосибирска.

Фото: pixabay.com — AJEL

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело превышение должностных полномочий жильё для многодетных аварийное жилье


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