Дело замглавы Краснозерского района, о предоставления многодетной семье аварийного жилья, передано в суд

В прокуратуре Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы Краснозерского района. Он обвиняется в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает пресс-служба
По версии следствия, в августе прошлого года администрация Краснозерского района приобрела за счет бюджетных средств жилой дом для последующего предоставления нуждающейся в улучшении жилищных условий многодетной матери.
— Занимая должность председателя приемочной комиссии, обвиняемый убедил остальных ее членов в том, что жилище соответствует требованиям муниципального контракта и дал им указание подписать акт приемки без проведения необходимой в таких случаях экспертизы. После этого дом был предоставлен женщине и ее детям, — говорится в сообщении пресс-службы.
В декабре прошлого года выяснилось, что жилью требуется капитального ремонта. В результате бюджетам области и района причинен ущерб в размере 5,7 млн. рублей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Ранее редакция сообщала о том, что суд прекратил дело майнера из Новосибирска.
Фото: pixabay.com — AJEL
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