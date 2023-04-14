Дело замглавы Краснозерского района, о предоставления многодетной семье аварийного жилья, передано в суд

В прокуратуре Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы Краснозерского района. Он обвиняется в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает пресс-служба

По версии следствия, в августе прошлого года администрация Краснозерского района приобрела за счет бюджетных средств жилой дом для последующего предоставления нуждающейся в улучшении жилищных условий многодетной матери.

— Занимая должность председателя приемочной комиссии, обвиняемый убедил остальных ее членов в том, что жилище соответствует требованиям муниципального контракта и дал им указание подписать акт приемки без проведения необходимой в таких случаях экспертизы. После этого дом был предоставлен женщине и ее детям, — говорится в сообщении пресс-службы.

В декабре прошлого года выяснилось, что жилью требуется капитального ремонта. В результате бюджетам области и района причинен ущерб в размере 5,7 млн. рублей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, что по словам бывшей хозяйки дома Елены Морозовой, серьёзность дефектов, о которой сообщают в многодетной семье, преувеличена. Об этом Елена Морозова сообщила в комментарии корреспонденту Infopro54. Как рассказывает собеседница издания, данный дом площадью более 160 квадратных метров был построен её родителями в 90-е, последний капитальный ремонт был в 2019 году. Домов аналогичной площади, что является одним из основных условий для предоставления многодетной семье, в Краснозёрском — единицы, и они не продаются.

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