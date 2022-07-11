На Алтае идет большой ремонт «Чуйского тракта»

В 2022 году дорожники региона планируют отремонтировать 113 км трассы Р-256 «Чуйский тракт», из них 71 км планируется ввести в строй до конца осени. Основная часть работ выполняется на участках, проходящих вблизи популярных туристических достопримечательностей, поясняет пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай».

С опережением графика закончен ремонт участка в Онгудайском районе. Работы здесь начали в прошлом году: 16-километровый участок от подножия перевала Чике-Таман до бома Кур-Кечу восстановили по технологии холодной регенерации, установили новое барьерное ограждение, в селе Купчегень построили тротуары.

До конца года завершат ремонт 47-километрового участка, проходящего возле основных достопримечательностей Чуйского тракта. Маршрут начинается за Чуй-Оозы — природный парк, слияние Чуи и Катуни. Далее проходит возле парка петроглифов Калбак-Таш, Чуйского оленьего камня, скалы Белый Бом и памятника Кольке Снегиреву, водопада Ширлак.

На подъезде к Телецкому озеру в завершающей стадии капитальный ремонт на участке от перевала Карасук до Паспаула, продолжаются работы еще на двух: от села Карасук и в районе Узлекского перевала, этот участок приходится строить заново из-за ее неудовлетворительного состояния.

На этом же маршруте выполняют капитальный ремонт трех мостов: через реки Саразон, Ишпа и Турочак.

На участках ремонта «Чуйского тракта» выставлены светофоры, работающие на одностороннее движение. Дорожники предупреждают туристов, чтобы учитывали это при планировании маршрутов.

Ранее редакция сообщала, что сроки строительства Восточного обхода в Новосибирске могут быть ускорены. Он станет частью Р-256 «Чуйский тракт» с новосибирской стороны.