На Алтае идет большой ремонт «Чуйского тракта»

В 2022 году дорожники региона планируют отремонтировать 113 км трассы Р-256 «Чуйский тракт», из них 71 км планируется ввести в строй до конца осени. Основная часть работ выполняется на участках, проходящих вблизи популярных туристических достопримечательностей, поясняет пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай».
С опережением графика закончен ремонт участка в Онгудайском районе. Работы здесь начали в прошлом году: 16-километровый участок от подножия перевала Чике-Таман до бома Кур-Кечу восстановили по технологии холодной регенерации, установили новое барьерное ограждение, в селе Купчегень построили тротуары.
На подъезде к Телецкому озеру в завершающей стадии капитальный ремонт на участке от перевала Карасук до Паспаула, продолжаются работы еще на двух: от села Карасук и в районе Узлекского перевала, этот участок приходится строить заново из-за ее неудовлетворительного состояния.
На этом же маршруте выполняют капитальный ремонт трех мостов: через реки Саразон, Ишпа и Турочак.
На участках ремонта «Чуйского тракта» выставлены светофоры, работающие на одностороннее движение. Дорожники предупреждают туристов, чтобы учитывали это при планировании маршрутов.
Ранее редакция сообщала, что сроки строительства Восточного обхода в Новосибирске могут быть ускорены. Он станет частью Р-256 «Чуйский тракт» с новосибирской стороны.
Фото с сайта ФКУ Упрдор «Алтай»
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