Любовь Кузьменок не знала о международном розыске

Обвиняемая в получении взятки бывшая заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок заявила, что не знала о международном розыске, пишет КП.Новосибирск. По словам пенсионерки, она болела коронавирусом и проходила лечение в санатории в Республике Беларусь. Об этом Кузьменок сообщила в своем видеообращении, которое она выложила на YouTube день назад.

— Узнав от знакомых о том, что я нахожусь в международном розыске, решила по возможности явиться в следственный комитет Российской Федерации для объективного установления обстоятельств, поскольку я не скрывалась, — отметила Любовь Кузьменок.

Также женщина добавила, что у нее не было подписки о невыезде, ее ни разу не допрашивали. Кузьменок попросила избрать домашний арест в качестве меры пресечения, так как в СИЗО она не может находиться по состоянию здоровья.

Экс-заместителя прокурора Новосибирской области объявили в федеральный розыск в начале июня. При этом отмечалось, что она объявлена в розыск по делу по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере»). Ей заочно было предъявлено обвинение. В начале июля Кузьменок задержали в Москве.

В 2016 году президент РФ присвоил первому заместителю прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок чин государственного советника юстиции 3-го класса. Кузьменок тогда стала второй женщиной-генералом в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что в конце апреля суд поставил точку в деле о незаконном проживании в служебном жилье экс-прокурора области Владимира Фалилеева. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о коррупции вместе со своим теперь уже бывшим заместителем Андреем Турбиным.