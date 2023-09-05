Новосибирская область на втором месте в России по мошенничеству в ОСАГО

Новосибирская область вошла в топ регионов по статистике мошенничества в сфере ОСАГО. Такие данные опубликовал Банк России в «Мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» за период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года. В этом рейтинге Новосибирск находится на втором месте в России.

— В Новосибирской области (суммарный риск составил 5,0 балла — без динамики за анализируемый период) направленность изменения средней страховой выплаты и скользящего коэффициента выплат в течение скользящего года соответствует общероссийским тенденциям, а абсолютные значения всех показателей мониторинга продолжают оставаться на уровне, существенно превышающем среднероссийский, —подчеркивается в исследовании Банка России.

За год средняя страховая выплата в регионе выросла на 18%, с 89,9 до 105,7 тыс. рублей. Этот показатель на 40% выше среднего по России);

Отмечено снижение скользящего коэффициента выплат на 10,7 п.п. (показатель составил 86,3%, что на 56% превышает среднероссийское значение).

Частота страховых случаев снизилась на 0,4 п.п., до 6,5% (на 20% больше среднего значения по России).

Сборы страховых премий составили 5,77 млрд рублей, превысив выплаты на 0,79 млрд рублей.

Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО составляет по сборам 1,9%, по выплатам — 3,0%.

Больше ни один регион сибирского округа в этот рейтинг не попал. Иркутская область, республики Хакассия и Тывы, которые также ранее входили в «красную зону», теперь из нее вышли.

Эксперты не исключают, что в субъектах РФ, где произошло сокращение случаев мошенничества с ОСАГО, повысилась эффективность взаимодействия правоохранительных органов и служб безопасности и расследований страховщиков по выявлению и пресечению случаев возможной фальсификации обстоятельств ДТП.

—Для выработки мер, направленных на пресечение недобросовестных действий в сфере ОСАГО в Новосибирской области, в 2021 – 2023 годах Банк России провел ряд совещаний с участием РСА, представителей правительства, правоохранительных и контролирующих органов области, а также страховых организаций. Сформированный по результатам совещаний комплекс мер по стабилизации ситуации с недобросовестной деятельностью в сфере ОСАГО в настоящее время находится в стадии реализации, —пояснили в ЦБ РФ. — Динамика изменения анализируемых показателей мониторинга предварительно позволяет положительно оценить эффективность реализации указанного комплекса мер.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам, передавшим права на выплату по ОСАГО автоюристам, придет налог 13%.