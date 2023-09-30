Как удары града влияют на самолет оценили ученые Новосибирска

На сегодняшний день у авиалайнеров процент композитных материалов может доходить до 80%. Это объясняется их прочностью по сравнению с аналогами из стали, высокой коррозионной стойкостью, надежностью и долговечностью. Но даже самый прочный материал может подвергаться деформации, связанной с ударными нагрузками. Если самолет попадет в градовое облако, велика вероятность того, что он может получить повреждения, сообщает пресс-служба НГТУ.

Аспирант кафедры прочности летательных аппаратов ФЛА НГТУ НЭТИ Туан Ле Вьет отмечает, что повреждение конструкций самолета практически невозможно обнаружить визуально, поскольку могут деформироваться внутренние слои композитных материалов, в том числе связующие.

— Мы разработали расчетную модель, которая описывает поведение самой градины, когда она ударяет о композитную панель: градина разбивается, при этом мы сразу считаем, какая деформация внутри панели. Нами была смоделирована серия ударов с разными размерами и скоростями частиц на многослойные композитные панели. Дальнейшим направлением развития будет имитация воздействия на высокорискованные участки (носок крыла) или на всю поверхность крыла. Ранее исследований по воздействию серии ударов града на композитные панели, а также по оценке остаточной прочности после удара не проводилось. Мы будем проводить дальнейшие эксперименты с численными моделями для определения повреждений внутри панели и расчета остаточной прочности, — рассказал Туан Ле Вьет.

Данная модель применима в деятельности предприятий авиационной отрасли (научные институты, конструкторские бюро и т.д.). Ее можно использовать при проектировании конструкции летательных аппаратов, испытаниях и исследованиях прочности композитных материалов.

Ранее редакция рассказывала о последствия выпадения града размером с куриное яйцо в Новосибирске.