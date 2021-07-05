Ледовая арена в Новосибирске может подорожать до 30%

— В настоящее время в стране отмечается существенное увеличение стоимости стройматериалов. В ряде регионов, где ведется строительство крупных социальных объектов, наблюдаются корректировки сроков их сдачи, связанные с необходимостью перезаключения контрактов на проведение строительных работ, — отметил на заседании правительства региона министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Он напомнил, что с учетом сроков проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории не может быть перенесен.

— Исходя из этого разработан алгоритм действий, который позволит решить поставленную задачу по сдаче ледовой арены в эксплуатацию вовремя, — добавил министр. — С учетом рекомендаций профильных федеральных органов власти (Минфина, Минстроя России, УФАС), в соответствии с 44-ФЗ, а также в связи с высокой социальной значимостью объекта, учитывая существенное изменение стоимости строительных ресурсов и увеличение общей стоимости строительства объекта при исполнении действующего государственного контракта, распоряжениями правительства Новосибирской области допускается увеличение цены государственного контракта в пределах сметной стоимости, получившей положительное заключение государственной экспертизы, но не более чем на 30%.

В итоге на заседании правительства это предложение было одобрено. ГКУ «Арена» должно обеспечить проведение государственной экспертизы всех изменений, внесенных в проектную документацию по строительству объекта, после этого определить новую стоимость контракта.

Напомним, о том, что ледовая арена может подорожать, депутаты регионального парламента говорили еще в мае на выездном совещании комитета по строительству и ЖКХ на объект. Тогда же они отмечали, что возражений по этому поводу у Заксобрания не будет. В середине июня на Ивана Шмидта возложили персональную ответственность за масштабные стройки, которые реализуются в Новосибирской области, в том числе, речь идет о строительстве ледовой арены.

Как ранее сообщала Контрольно-счетная палата Новосибирской области, мероприятия по строительству многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, а также дорожной инфраструктуры, систем инженерно-технического обеспечения реализуются в рамках федеральных национальных проектов и государственных программ РФ. Инвестиционный проект по созданию спортивных объектов и объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по хоккею состоит из 10 объектов. Общий плановый объем затрат за период 2018-2022 годов — 20,6 млрд рублей, из которых 7,4 млрд — средства федерального бюджета, 13 млрд — областного бюджета, 98 млн — городского бюджета Новосибирска, 105 млн — внебюджетные источники.

Графиком строительства, принятым в марте, предусмотрено выйти на отделочные работы не позднее 1 октября 2021 года. Завершение работ и ввод здания в эксплуатацию намечены на август 2022 года.