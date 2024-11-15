На базе аэродромов Бердска и Евсино планируют проводить профориентацию подростков

Глава города Бердска Роман Бурдин на личном приёме с представителями аэродромов Бердска и Евсино, а также с директором Центра развития туризма, культуры и общественных инициатив «Благодар» Ириной Дружининой обсудил развитие авиационного направления в городе. Об этом мэр рассказал в своих социальных сетях.

Основной темой беседы стала профориентация детей и подростков. Так, Бурдин поддержал идею проведения в рамках профориентации подрастающего поколения мероприятий, направленных на освоение пилотного мастерства, а также изучение различных направлений сферы авиации.

— Направление интересное, перспективное и готов рассмотреть проекты с возможным содействием со стороны администрации, — отметил Роман Бурдин.

Напомним, в Новосибирском авиаклубе можно отправиться в полёт на планёре и самолете. Уже сейчас подростки могут пройти в клубе обучение по программе пилотирования планёра. Помимо этого, опытные наставки занимаются подготовкой будущих пилотов к поступлению в лётное училище. В ходе занятий ребята оттачивают полетные навыки на авиатренажере и получают возможность почувствовать себя командиром лайнера, сидя за штурвалом пилотажных самолетов Як-52 и Як-55. Дети с самого младшего школьного возраста могут осуществить виртуальный полет в VR очках в кабине планера «Бланик Л-13».

Ранее редакция сообщала о том, что в Академгородке снова откроют Юношескую планерную школу.