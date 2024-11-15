Выработаны решения для завершения концессионных школ и метро «Спортивная»

На межведомственном совещании в прокуратуре выработаны совместные решения, направленные на скорейшее завершение строительства станции метро «Спортивная», 4-го моста в Новосибирске, а также школ, детских садов, объектов здравоохранения и водоснабжения в областном центре и сельских районах. Об этом сообщила областная прокуратура.

В совещании принимали участие заместители губернатора – Владимир Знатков, Виталий Голубенко и Олег Клемешов, министры, а также главы местного самоуправления.

Детали выработанных решений в прокуратуре не уточняют, но отмечают, что их исполнение взято на контроль.

Кроме того, первый заместитель прокурора области Сергей Коростылев объявил предостережения Олегу Клемешову и министру строительства Дмитрию Богомолову о недопустимости нарушения сроков реализации мероприятий национальных проектов и государственных программ, в рамках которых осуществляется строительство объектов.

Напомним, в марте мэрия Новосибирска сообщила, что не планирует консервировать станцию метро «Спортивная» и что работы на объекте возобновятся после заключения нового муниципального контракта. В начале декабря мэрия планирует подать документы по станции в ФАУ «Главгосэкспертиза». После этого будут понятны сроки ее сдачи.

В октябре Минобразования Новосибирской области подало шесть исков в Арбитражный суд к компаниям, которые возводили концессионные школы: ООО «Школа в Кировском районе», ООО «Школа в Октябрьском районе», ООО «Школа на Пролетарской», ООО «Школа на Николая Сотникова», ООО «Школа в Ленинском районе», ООО «Школа на Спортивной». Общая сумма исков – более 220 млн рублей. Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев отмечал, что ожидает их ввод в эксплуатацию не ранее 2026 года. По информации источника редакции, вопрос с финансированием строительства объектов находится в стадии переговоров между правительством области и одним из банков.

Срок действия разрешения на строительство четвертого моста – до 6 декабря 2025 года. В ГК «ВИС» неоднократно подчеркивали, что свои финансовые обязательства по объекту концессионер выполнил и сроки его сдачи зависят от поступления бюджетного финансирования.

Что касается других нацпроектов, то в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов, которые реализуются в рамках программы «Чистая вода» в Новосибирской области, регион должен вернуть в федеральный бюджет 81,5 млн рублей. Речь идет об объектах в Татарске, Коченево и Ордынском. Эти объекты должна была построить компания ООО «СпецТрансСтрой». В октябре было принято решение о расторжении в одностороннем порядке муниципального контракта с ООО «СпецТрансСтрой» по строительству комплекса сооружений по очистке подземных вод в р.п. Ордынское.

В сентябре Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил требования прокуратуры и признал незаконным бездействие Минстроя области при возведении двух зданий детских садов-яслей в Марусино и поселке Чаны.

Ранее редакция сообщала о том, что перехватывающую парковку хотят сделать у «Сибирь-Арены» в Новосибирске.