Ученые новосибирского Академгородка хотят расширить сотрудничество с Минобороны

По сообщению издания «Наука в Сибири», директор Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН академик Александр Васильевич Латышев обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с предложением о расширении сотрудничества научных институтов с Министерством обороны России.
— Предлагаю увеличить вовлеченность военно-научных комитетов в непосредственную работу с СО РАН, а также структур военного инновационного технополиса “ЭРА”, которые могли бы подключиться к существующей сегодня программе и вывести тем самым ее на качественно новый уровень, — добавил Александр Латышев.
По словам Шойгу, он долгое время был обеспокоен вопросом, почему после окончания вуза многие военнообязанные призывники идут служить в обычную пехоту, хотя из этой среды можно выбрать тех, кто имеет хорошие перспективы в науке, в том числе и ее сфере, отвечающей интересам обороны.
— Поэтому мы решили создать такое подразделение как научные роты, куда стали набирать призывников из университетов по конкурсу на срочную службу. После чего было принято решение о создании центра, в котором будут свои лаборатории, производственные мощности и опытное производство. Так родился ВИТ “ЭРА”, уже сегодня дающий результаты. Разумеется, я согласен с вами, крайне важно расширять сотрудничество сферы обороны страны и науки, это взаимовыгодный союз, — ответил Сергей Шойгу.
Фото: flickr.com автор: Ivan Leontiev
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