Ученые новосибирского Академгородка хотят расширить сотрудничество с Минобороны

По сообщению издания «Наука в Сибири», директор Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН академик Александр Васильевич Латышев обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с предложением о расширении сотрудничества научных институтов с Министерством обороны России.

— Предлагаю увеличить вовлеченность военно-научных комитетов в непосредственную работу с СО РАН, а также структур военного инновационного технополиса “ЭРА”, которые могли бы подключиться к существующей сегодня программе и вывести тем самым ее на качественно новый уровень, — добавил Александр Латышев.

По словам Шойгу, он долгое время был обеспокоен вопросом, почему после окончания вуза многие военнообязанные призывники идут служить в обычную пехоту, хотя из этой среды можно выбрать тех, кто имеет хорошие перспективы в науке, в том числе и ее сфере, отвечающей интересам обороны.