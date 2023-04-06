На «Бердском электромеханическом заводе» произошла глобальная смена акционеров

Как говорится в раскрытии информации «Бердского электромеханического завода» (АО «БЭМЗ»), из состава акционеров компании вышли Светлана Пехотская (14,4100%) и Алексей Осин (6,7581%) — дети экс-руководителя завода Виктора Осина. Также свои пакеты акций реализовали члены совета директоров предприятия Алексей Михуля (7,9811%), Леонид Кириллов (19,1738%) и Владимир Калганов (19,0073%).
Также отмечается, что собственником 59,5252% акций стал Сергей Савченков, еще 22,6616% акций получило ООО «Инжиниринг» (Московская область).
Решением совета директоров 6 апреля также было принято решение дивиденды по акциям АО «БЭМЗ» по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
Судя по источникам раскрытия информации, учредителем ООО «Инжиниринг» является Владислав Филев. Сергей Савченков занимал позицию заместителя генерального директора по безопасности S7 Space (бренд ООО «С7 Космические Транспортные Системы»), в марте 2020 года был назначен генеральным директором компании, на этой должности работал до июня 2021.
S7 Group — крупнейшая частная авиагруппа России. По состоянию на октябрь 2022-го 49,93% ее акций принадлежало Владиславу Филеву, по 25,03% — его дочерям Татьяне и Марии. Осенью Татьяна Филева досрочно покинула пост гендиректора, на ее место пришел бывший замглавы группы Дмитрий Куделькин.
БЭМЗ был основан в 1959 году, АО является партнером «Роскосмоса» и градообразующим предприятием Бердска. Завод производит продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.
Фото с сайта «Бердского электромеханического завода»
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