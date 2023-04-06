На «Бердском электромеханическом заводе» произошла глобальная смена акционеров

Как говорится в раскрытии информации «Бердского электромеханического завода» (АО «БЭМЗ»), из состава акционеров компании вышли Светлана Пехотская (14,4100%) и Алексей Осин (6,7581%) — дети экс-руководителя завода Виктора Осина. Также свои пакеты акций реализовали члены совета директоров предприятия Алексей Михуля (7,9811%), Леонид Кириллов (19,1738%) и Владимир Калганов (19,0073%).

Также отмечается, что собственником 59,5252% акций стал Сергей Савченков, еще 22,6616% акций получило ООО «Инжиниринг» (Московская область).

Напомним, в марте стало известно, что председатель совета директоров Виктор Осин «БЭМЗ» продал принадлежащие ему акции завода компании S7. Количество акций и сумму он уточнять не стал. Сделка была завершена 9 марта. 13 марта бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко стал гендиректором «Бердского электромеханического завода» (АО «БЭМЗ»). Кроме того, в этот же день на предприятии был утвержден новый совет директоров. В него вошли Юлия Виноградова, Леонид Кириллов, Алексей Овсянников, Александр Рапоцевич, Сергей Савченков, Алексей Смирнов и Владислав Филёв. Судя по годовому отчету за 2021 год, ранее в состав совета директоров входили Виктор Осин, Сергей Епифанцев, Леонид Кириллов, Владимир Калганов, Егор Кириллов, Анатолий Михуля и Виктор Кирпичёв. По данным годового отчета компании за 2021 год, Виктору Осину принадлежало 7,7992% в уставном капитале завода, 18,8605% было у заместителя председателя совета директоров Владимира Калганова, 19,0258% у члена совета директоров Леонида Кириллова.

Решением совета директоров 6 апреля также было принято решение дивиденды по акциям АО «БЭМЗ» по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

Судя по источникам раскрытия информации, учредителем ООО «Инжиниринг» является Владислав Филев. Сергей Савченков занимал позицию заместителя генерального директора по безопасности S7 Space (бренд ООО «С7 Космические Транспортные Системы»), в марте 2020 года был назначен генеральным директором компании, на этой должности работал до июня 2021.

S7 Group — крупнейшая частная авиагруппа России. По состоянию на октябрь 2022-го 49,93% ее акций принадлежало Владиславу Филеву, по 25,03% — его дочерям Татьяне и Марии. Осенью Татьяна Филева досрочно покинула пост гендиректора, на ее место пришел бывший замглавы группы Дмитрий Куделькин.

БЭМЗ был основан в 1959 году, АО является партнером «Роскосмоса» и градообразующим предприятием Бердска. Завод производит продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.