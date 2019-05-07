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Регионы отрейтингуют по незавершенным стройкам

Счетная палата РФ намерена представить рейтинг субъектов федерации летом.
  • 07/05/2019, 13:48
Регионы отрейтингуют по незавершенным стройкам

Счетная палата уделяет особое внимание вопросам незавершенного строительства. В настоящий момент контрольное ведомство аккумулирует информацию о том, как регионы исправляют нарушения, выявленные в прошлом году. На основе проверок и заключений СП, а также реакции региональных властей будет формироваться рейтинг субъектов РФ по объему и количеству объектов незавершенного строительства (ОНС), говорится на сайте ведомства. 

В качестве примера ведомство приводит результаты проверки, проведенной в 2018 году в двух регионах России. В Новгородской области на балансах государственных и муниципальных заказчиков числилось 269 ОНС с общим объемом затрат 5 млрд рублей. 30,2% из них — это средства федерального бюджета. На 1 января 2019 года в Омской области числилось 1026 ОНС на сумму 26,8 млрд рублей. При этом средства федерального бюджета в общем объеме затрат на незавершенное строительство составляли 30,4%. Общая стоимость незавершенных строек в РФ составляет 2,5 трлн рублей.

Составить рейтинг регионов на основе данных о количестве и объемах ОНС Счетная палата намерена летом. Впоследствии рейтинг будет обновляться автоматически.

30 апреля на пресс-конференции в ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт отмечал, что регионе пока 57 проблемных домов, 1409 обманутых дольщиков. Он также заявлял, что всплеска числа обманутых дольщиков в ближайшее время в области не предвидится. В середине апреля на заседании «Сибирского форума недвижимости» независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев не исключал, что в августе количество проблемных объектов может вырасти до 116.

КСП проверит коммерческие долгострои

Напомним, что в января Контрольно-счетная палата Новосибирской области также сообщила о планах провести анализ всех незавершенных строительством объектов на 1 января 2019 года. На тот момент речь шла о проверке примерно 500 объектов, которые стоят уже по 10-15 лет. Результаты КСП также планировала представить в комитет по строительству и ЖКХ регионального парламента в июне.

Фото: пресс-служба Счетной палаты РФ

 

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