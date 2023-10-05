В Новосибирской области выросло число вакансий для учителей онлайн-школ

В Новосибирской области количество вакансий для учителей и преподавателей с начала года выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает hh.ru, сайт по поиску работы и сотрудников. В большей степени в вакансиях работодатели ищут учителей для онлайн-школ.

— Наиболее активными работодателями, которые искали педагогов в области, стали не только классические образовательные учреждения, но и онлайн-школы — на их долю в этом году в Новосибирской области приходится 18% от всего объема вакансий для педагогов, т.е. практически каждое пятое предложение о работе, — рассказали в агентстве.

Отмечается, что на сегодняшний день педагоги не относятся к числу дефицитных специалистов. На одну вакансию для них в регионе приходится, в среднем, 4,4 резюме потенциальных кандидатов, которые рассматривают работу в данном направлении. Это соответствует показателям нормального баланса спроса и предложения на рынке труда (4 – 7,9 резюме на вакансию).

В среднем новосибирские учителя зарабатывают от 30 до 57,4 тысяч рублей каждый месяц.

Что касается соискателей, то почти половина (49%) приходится на молодых специалистов до 30 лет.

— Это говорит о том, что молодые люди готовы строить карьеру в системе образования, — резюмируют в hh.ru.

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