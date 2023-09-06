В сентябре новосибирцы почувствуют осень: гидрометцентр опубликовал прогноз погоды

Синоптики рассказали какая погода ждет новосибирцев в сентябре 2023 года. Среднемесячная температура ожидается выше нормы на 1-1,5 градуса. Об этом сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уже в конце первой декады сентября будет понижение температуры воздуха ночью до +2…+7 градусов и до +12…+17 градусов днем. Однако во второй декаде ожидается потепление до +10…+15 ночью и до +20…+25 градусов днем. Но в третьей декаде вновь наступит похолодание до 0 градусов в ночное время и до +12 градусов днем.

Количество осадков прогнозируется больше нормы.

Напомним, что первая половина этой недели будет для новосибирцев дождливой, а вторая облачной. Дожди будут идти с понедельника по среду, температура в это время будет постепенно снижаться.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет похолодание.