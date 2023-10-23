Врачи дистанционно измеряют новосибирцам давление и сахар в крови

За здоровьем новосибирцев теперь следят персональные помощники. Наш регион принимает участие в пилотном проекте России по дистанционному мониторингу пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

Современный медицинский гаджет ― это тонометр и глюкометр в одном приборе, который автоматически передает показания в медицинскую информационную систему.

― Технологию тестируют пациенты поликлиник № 1 и № 16. Дистанционный мониторинг позволяет подобрать терапию, оценить эффективность лечения в динамике, проконтролировать соблюдение рекомендаций врача без посещения поликлиники, ― рассказали в региональном Минздраве.

Пока новинку испытали на себе 1345 новосибирцев. В 2024 году к программе подключат еще 2,5 тысячи человек.

Минздрав отмечает, что приборы отечественного производства. Пациенты получают их бесплатно.