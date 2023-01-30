Новый законопроект угрожает лесам вокруг городов России

Эксперты Движения ЭКА объяснили, почему из-за этого закона жители России могут лишиться зеленых уголков природы.

Законопроект «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статью 11 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» разрешает «строительство объектов капитального строительства, предназначенных для отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан» в лесопарковых или зеленых зонах, предоставленных в аренду муниципалитетам.

Сегодня для строительства спортивных дорожек в таких зонах разрешено пилить деревья только на участках площадью не более 1 га, не занятых лесными насаждениями. В случае принятия законопроекта вырубки будут разрешены на неограниченной площади.

— Законопроект в случае его принятия несет серьезные угрозы состоянию лесов. Мы потеряли лесопарк «Кусково» в Москве после подобного благоустройства, там больше нет леса, теперь есть парк, где территория просвечивается насквозь, так как убрали треть деревьев ради бесконечных дорожек. Если разрешить подобное в лесах, это приведет к ужасным результатам. К плохим последствиям для лесов может привести и перевод гослесфонда в другие категории земель ради капитального строительства для организации досуга, — говорит Владимир Морозов, председател Общественного совета при Рослесхозе. — Если законопроект примут, на месте лесов будет разрешено строить футбольные стадионы и другие спортивные объекты, душевые, кафе. Леса вокруг городов можно будет благоустраивать: строить объекты инфраструктуры, асфальтировать дорожки, проводить освещение. И печальный опыт отдельных регионов может распространиться на всю Россию, — комментирует координатор экозащитных программ платформы Ecowiki.ru Мария Малороссиянова.

Движение ЭКА призывает отправлять обращения против нового законопроекта в комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Эксперты подготовили шаблон письма — его можно найти, нажав кнопку «Отправить обращение».

Ранее редакция сообщала, что в Омской области будут искать неучтенные леса.

Фото с туристического портала Новосибирской области