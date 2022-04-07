На Бугринском мосту проведут ремонт

— Мы прорабатываем вопрос ремонтных работ на Бугринском мосту в комплексе. Есть вопросы по освещению. Сейчас заменены все лампы, вышедшие из строя светильники. Также вопрос стоит по ограждениям. Готовимся к тому, чтобы привести их в нормативное состояние, — сообщил на пресс-конференции мэра начальник департамента дорожного и благоустроительного комплекса Новосибирска Константин Васильев.

Работы по ремонту ограждений начнутся летом. Кроме того, с наступлением сезона будут проведены работы по асфальтобетонному покрытию. При выявлении нарушений и недостатков они будут устраняться.

Мэр Анатолий Локоть предупредил, что лично будет контролировать ход работ на объекте.

Напомним, минувшей зимой половина Бугринского моста в течение нескольких дней осталась без освещения. Проезжая часть освещалась только на въезде с левого берега и на самом мосту. Часть дорожного объекта на въезде с правого берега была погружена во мрак. Кроме того, уже больше года не работают информационные табло, размещенные на мосту. Что касается качества дорожного полотна, то автомобилисты уже давно в соцсетях комментируют, что после выезда с моста при движении с правого берега дорога напоминает стиральную доску, а поездка по ней — движение по шпалам. В марте новосибирцы сообщали в соцсетях о трещинах, которые появились на одной из опор моста.

Бугринский мост через Обь был открыт в октябре 2014 года при участии президента РФ Владимира Путина. Объект построила компания АО «Сибмост», которая сейчас банкротится. Мост соединяет Кировский, Первомайский и Октябрьский районы города. В перспективе войдет в Юго-Западный обход Новосибирска. В строительство моста, а также прилегающих к нему развязок и подъездов, пешеходных мостов и т.д. было вложено 17,1 млрд руб.

В 2015 году дорожники устраняли дефекты покрытия на мосту после вмешательства ОНФ.