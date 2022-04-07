Как изменится российская политика после смерти Жириновского?

Денис Борисов, заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ:

— Переоценить влияние Владимира Вольфовича на российскую политику очень сложно. Это политик, который принял самое деятельное участие в становлении нашей современной политической системы, был образцом яркой, состязательной, но договороспособной политической борьбы. Главным достижением Владимира Жириновского можно назвать контроль за право-радикальными слоями нашего общества, особенно в самом начале нашей демократии, что позволило удержать социальные противоречия в рамках политического противостояния.

Говорить о кардинальной перестановке политических сил после его ухода нет оснований. Несмотря на публичную резкую риторику Владимира Жириновского, ЛДПР как партия всегда находилась в поле управляемой оппозиции, поддерживая российский властный мейнстрим. Более того, последняя избирательная кампания для ЛДПР была не самой удачной: 7,55% голосов избирателей — это не тот показатель, который может как-то оказывать влияние.

На мой взгляд, будущее у партии смутное, поскольку ЛДПР — это Владимир Жириновский. Аналогичных лидеров по харизме и ораторскому мастерству в действующем составе либерал-демократов просто нет. У партии есть время до следующих выборов, чтобы провести реформы и. Кстати, не. Полагаю, что следующие выборы в Государственную Думу станут для ЛДПР без Владимира Жириновского своеобразным рубиконом.

Напомним, Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Государственной Думы России всех созывов начиная с 12 декабря 1993 года. Выступал кандидатом на должность президента РФ от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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