Невменяемый сибиряк напал на женщину с коляской на Забалуева

ЧП произошло во дворе жилого дома на улице Забалуева, 90. Мужчина кидался на людей. Под горячую руку попали и женщина с младенцем. Видео инцидента опубликовал паблик «АСТ-54» в ВКонтакте.

На кадрах видно, как мужчина пристает к матери с ребенком на руках. В какой-то момент он окончательно звереет и бьет ее по голове. Затем сибиряк попытался выместить злость на коляске, однако этому помешали очевидцы. На замечания в свой адрес он снова реагирует кулаками. На этот раз достается мужчине. В этот момент со спины к неадекватному жильцу дома подбежал еще один сосед и распылил в лицо драчуна перцовый газ.

Наблюдающие за происходящим вызвали на помощь полицию. Пока группа добиралась до места происшествия, местные жители смогли скрутить хулигана самостоятельно. Правда он никак не унимался и даже попытался покусать людей в форме.

Жители возмущены тем, что полиция очень долго ехала на вызов. Первый звонок в дежурную часть был 18:00, а приехали сотрудники только в 21:10.

— Звонил весь дом и на 102 и на 112, — отметил автор поста.

Сейчас правоохранители выяснят причину такого поведения сибиряка.

— После поступления сообщения, на место выезжал экипаж ППС. Потерпевшая женщина с ребенком написала заявление. Данный мужчина был задержан по 91-й статье. Пострадавшую направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы для уточнения степени причиненного вреда здоровью, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что неадекватный новосибирец всю ночь избивал беременную жену в гараже дома.