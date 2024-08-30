На чемпионате России по карате первое место заняли студенты из Новосибирска

В Москве завершился чемпионат России по каратэ (WKF) — 2024.

Итоговым видом соревнований стали командные (кумитэ).

Мужская сборная Новосибирской области заняла первое место, обойдя сильные команды из Санкт-Петербурга, Сахалинской области и ХМАО-Югры.

Два студента факультета автоматики и вычислительной техники (АВТФ) Егор Киреев и Тимофей Федин завоевали золотые медали чемпионата и принесли всероссийскую славу своей команде.

Всего в команду входит четыре спортсмена.

– Поздравляем спортсменов и их тренера Алексея Амангельдиевича Урнтаева, – отметили в сообщении НГТУ.

Ранее редакция сообщала о том, что золотые медали в подводном спорте и слаломе завоевали спортсменки из Новосибирска.