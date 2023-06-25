VK Fest в Новосибирске собрал более 15 тыс человек

Первый фестиваль VK Fest в Новосибирске, который прошел в городе 24 июня, посетили более 15 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на директора музыкальных и событийных проектов, сооснователь VK Fest Константина Сидоркова.

По его словам, все билеты были раскуплены еще во вторник, 20 июня.

15 июня на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что на мероприятие VK Fest зарегистрировалось около 60 тыс человек.

Фестиваль проходил в парке «Арена». Это первый VK Fest, проведенный в Сибири. В рамках фестиваля прошли встречи с блогерами, были проведены научные лектории от российского общества «Знание».

Парк «Арена» расположен рядом с новым ледовым дворцом спорта на левом берегу Оби. Был открыт для посещений 25 декабря 2022 года. В перспективе массовый доступ к нему будет обеспечен через станцию метро «Спортивная», открытие которой пока продолжает отодвигаться во времени.

Ранее редакция сообщала о том, что власти Новосибирска не планируют отмену массовых мероприятий к 130-летию города.