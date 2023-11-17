В Госстройнадзоре объяснили, почему разбирают концессионные школы в Новосибирске

Начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев объяснил, почему на концессионных школах, которые строятся в Новосибирске, подрядчик начал демонтаж фундамента.

— Концессионер — ГК «Просвещение» — зашел одновременно на шесть школ, но на трех из них почему-то изменил тип проекта фундамента и начал делать непроектный фундамент, при этом на некоторых объектах уже начал возводить железобетонные конструкции. Мы сразу выдали предписание и рекомендовали остановить работы до прохождения экспертизы, — пояснил Алексей Нечунаев.

Напомним, редакция Infopro54 сообщала об этом факте еще в сентябре.

По данным Госстройнадзора, вместо свайного фундамента подрядчик на площадке начал использовать столбчатый. Между тем на площадках, где запланировано строительство школ, — сложные грунтовые условия. По словам Нечунаева, внесенные концессионером изменения экспертизу не прошли, так как фундамент не подтвердил нагрузку, и сейчас концессионер за свой счет демонтирует фундаменты на трех школах.

— Мы наложили санкции как на застройщика, так и на стройконтроль, который работает на площадке и допустил строительство с отступлением от проектной документации, — подчеркнул Нечунаев.

Штраф за изменение конструктивных решений по отношению к проектной документации, к которым относится фундамент, составляет от 100 до 300 тысяч рублей на юрлицо.

По словам Нечунаева, ситуация с несоблюдением проектной документации уже повлияла на сроки реализации проекта. Ранее редакция сообщала о том, что концессионер шести школ выплатил неустойку в размере 260 млн рублей за срыв сроков строительства.

Напомним, строительство школ по концессии — глобальный федеральный проект ГК «Просвещение» и ВЭБ.РФ. В рамках первой очереди в Новосибирске планируется построить шесть школ: на улицах Выборной, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах.

Ранее редакция сообщала о нарушениях, которые были выявлены при строительстве детсадов в Новосибирске.