Семья пострадала от угарного газа в Барабинском районе Новосибирской области

5 ноября семья- мать с двумя детьми и сестра мужа — пострадали от отравления угарным газом в Барабинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает МЧС по Новосибирской области.

― Хозяин протопил печь и, решив, что угли прогорели, перед уходом закрыл заслонку, ― говорится в сообщении.

После ухода отца семейства в доме остались двое детей, его жена и сестра отца детей. Они, почувствовали себя плохо и вызвали скорую. Медики установили, что плохое самочувствие вызвано отравлением угарным газом.

МЧС еще раз напомнила о том, что нужно быть внимательными с печью.

― Важно помнить, что вытащенные из печи угли и зола даже через сутки еще могут быть горячими, ― говорится в сообщении.

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