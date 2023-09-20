В новой поликлинике Ленинского района Новосибирска завершают возведение стен

— На сегодняшний день возведение монолитного каркаса здания поликлиники выполнено на 99%, ведутся работы по устройству наружных стен, внутренних перегородок и устройству гидроизоляции. Продолжается прокладка внутриплощадочных инженерных коммуникаций и устройство подпорных стен. Общая строительная готовность объекта оценивается в 23%, — рассказал депутатам регионального парламента руководитель проекта Группы «ВИС» Сергей Шохин.

Сдача в эксплуатацию объекта планируется в середине следующего года.

Поликлиника №18 в Ленинском районе Новосибирска — один из семи медцентров, которые Группа «ВИС» возводит в Новосибирске в рамках проекта государственно-частного партнёрства (ГЧП). Она входит в число тех четырёх поликлиник, сдача в эксплуатацию которых планируется в следующем году. Общая площадь поликлиники — 14,2 тысяч квадратных метров. Это самый крупный объект в ГЧП-проекте Группы «ВИС», рассчитан почти на 900 посещений в смену. В корпусах здания из 4-5 этажей будут обслуживаться 60 тысяч жителей Ленинского района. Здесь предусмотрены взрослое и детское отделения, женская консультация.

В поликлинику будет поставлено 470 единиц современной медицинской техники, включая тяжёлое оборудование. Это комплексы КТ и МРТ, маммографии, рентгена и флюорографии, аппараты ультразвуковых исследований. Общее число технологического оборудования на объекте составит почти 7000 единиц. Рабочие места будут созданы для более чем 500 специалистов.

Ранее группа «ВИС» назвала сроки сдачи трёх поликлиник в Новосибирске.