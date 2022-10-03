Торговые ряды бытовой техники пополняются новыми марками

Сеть «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи крупнейшего производителя бытовой техники в Центральной Азии — бренд Artel. А выбор моделей смартфонов расширила за счет моделей Realme, POCO, Tecno, Infinix, французско-китайского бренда Wiko, пишет «Российская газета».

Кроме того, происходит переход европейского и американского бизнеса к российским и турецким владельцам. Так, шведская компания Electrolux передала бизнес в России местному руководству. А турецкая компания Arcelik стала владельцем российского бизнеса Whirlpool.

По данным издания, в настоящее время спрос на бытовую технику заметно снизился. Эксперты объясняют это тем, что ранее ажиотаж подогревался новостями об уходе зарубежных брендов. Сейчас же специалисты констатируют не только снижение спроса, но и стабилизацию цен.

Так, к концу сентября средний чек на крупную бытовую технику снизился до 23 тыс. рублей, при этом в марте, когда цены достигли своего пика, средняя покупка обходилась в 32 тыс. рублей.

Цены на электронику обрушились практически в два раза: с 29 тыс. рублей до 13 тыс. рублей.

По мнению генерального директора информационного агентства INFOLine Ивана Федякова, снижение покупательского спроса на бытовую технику сдерживает рост цен. И на этом фоне у ритейлеров получается удовлетворять запросы потребителей.

Ранее редакция сообщала, что потребители отдавали предпочтение ремонту имеющейся техники, а не приобретению новой.