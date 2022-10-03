В Новосибирской области завершилась первая волна частичной мобилизации

— Прошлая неделя для всех была очень напряжённой, так как выполнялись мероприятия, предписанные указом президента РФ о частичной мобилизации. Хотел бы сообщить, что в Новосибирской области первый этап частичной мобилизации завершен. Доведенное мобилизационное задание в регионе выполнено, — сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Травников.

Он пояснил, что не все события в напряженном графике удалось отследить, однако во всех городах и районах области была развернута большая работа, мобилизованным организованы достойные торжественные проводы, они обеспечены пайками и необходимыми вещами.

—Хотел бы поблагодарить всех глав районов и городов области за внимательное отношение к выполнению госзадач и к нашим гражданам, которым предстоит выполнять военные задачи, — добавил Травников.

— Без нашей помощи военные не справились бы с выполнением этой задачи. Хочу отметить, что проделана большая работа по устройству палаточного лагеря, казарменных помещений, по решению многих организационно-бытовых вопросов, поставке того, что нужно мобилизованным,— сообщил Андрей Травников. — Также хотел бы отметить, что работа по слаживанию мобилизованных на базе военного полигона в Шилово будет проводится еще несколько недель. Поэтому нужно решить еще ряд бытовых вопросов и улучшить быт военнослужащих. Попрошу продолжать работу по устройству палаточных городков и казарм, других помещений военного училища, чтобы сделать их максимально удобными для проживания в период слёживания подразделений.

По его словам, на минувшей неделе Новосибирскому высшему военному командному училищу была поставлена задача в кратчайший срок развернуть дополнительные места размещения для мобилизованных граждан, которые пребывали не только из Новосибирской области, но и из всех регионов Восточной Сибири.

Вчера в телеграм-канале губернатор Новосибирской области сообщил, что снова посетил пункт формирования подразделений из сибиряков, призванных в рамках частичной мобилизации, на территории Новосибирского высшего военного командного училища.

— В последние дни, когда одновременно прибывало несколько эшелонов с мобилизованными из разных регионов Сибири и были задержки с оформлением документов, распределением по воинским частям, воинским специальностям, пункт приема личного состава был здесь самой горячей точкой. На данный момент с этой ситуацией училище справилось, оформление документов и выдача обмундирования завершились. Дефицит отдельных размеров формы еще есть, но дополнительный заказ на них уже сделан. В ближайшие дни все, кто находится на территории военного училища, будут переодеты в штатную форму, — написал глава региона. — Пообщался с представителями Иркутской области, Красноярского края и конечно Новосибирской области. Да, условия походные, но, как говорят сами ребята, все необходимое есть. Тем не менее, совместно с командованием военного училища продолжаем работу по улучшению быта.

— Постараемся оперативно отвечать на все вопросы, которые будут возникать у военнослужащих, связываться с нашими коллегами из соседних регионов Сибири, чтобы помочь разрешить все ситуации, в том числе и частные, — пишет губернатор. — Также, пообщавшись с новосибирскими военнослужащими, уточнили перечень дополнительного имущества, которое необходимо им предоставить.

Он также сообщил, что от мобилизованных поступало очень много юридических вопросов, связанных с мерами социальной поддержки, оплаты в военном ведомстве. Поэтому с 3 октября, с 11:00, на базе ДК Звезда начинает работу консультационный пункт, где будут присутствовать представители банков, судебных приставов, министерства труда и социального развития Новосибирской области, общественной приемной губернатора, кадровой службы училища, по необходимости также будет приглашаться нотариус Советского района Новосибирска.

Андрей Травников подчеркнул, что по аналогии с военнослужащими, которые ушли служить в именные подразделения по контракту, Новосибирская область будет оказывать помощь и призванным по мобилизации. Основное снабжение обмундированием и снаряжением будет проводить Министерство обороны, но тем не менее вещи, которые помогут улучшить быт, в том числе и в полевых условиях, например, коврики, сидения, спальники, утепленные резиновые сапоги, перчатки и прочие вещи, то есть всего, что нужно мобилизованным, Новосибирская область закупит и будет выдавать

Напомним, о начале частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Всего по стране планировалось призвать 300 тыс человек.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области приступили к розыску уклонистов от частичной мобилизации.