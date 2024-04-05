На директора пансионата для стариков «Кедр» возбудили уголовное дело в Новосибирске

Возбуждено уголовное дело в отношении директора пансионата «Кедр» по уходу за пенсионерами и инвалидами.
— На личный прием к прокурору области обратилась жительница Заельцовского района Новосибирска с жалобой на ненадлежащее содержание в пансионате пенсионеров и инвалидов, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В пансионате была проведена проверка. Прокуратура установила, что требования к безопасности постояльцев руководством игнорируются.
— Помещение эксплуатировалось с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. Кроме того, в пансионате отсутствовал медицинский персонал, — отмечается в сообщении.
В связи с этим на директора пансионата возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
На данный момент работа пансионата приостановлена.
Ранее редакция сообщала о том, что пансионат для пожилых людей закрыли после избиения ветерана ВОВ в Новосибирске.
Источник фото: СК по Новосибирской области.
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