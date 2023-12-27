Пансионат для пожилых людей закрыли после избиения ветерана ВОВ в Новосибирске

В Новосибирске после прокурорской проверки закрыли пансионат «Гармония». Поводом для вмешательства надзорного органа послужило избиение ветерана Великой Отечественной войны, 98-летнего Ивана Ларионова. Инцидент произошел в середине июня 2023 года. После побоев мужчина был экстренно направлен в реанимацию одной из больниц города. Несмотря на все усилия медиков, пенсионер скончался.

— Проверкой выявлены нарушения в деятельности организации, в связи с чем прокурор обратился в суд с заявлением о прекращении деятельности пансионата до устранения нарушений закона, — сообщили в региональном ведомстве.

Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил исковые требования прокурора и закрыл пансионат на улице Инской.

Все постояльцы переведены в государственные социальные учреждения региона.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура требует закрыть пансионат, в котором избили 98-летнего пенсионера.