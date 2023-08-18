Врач новосибирской футбольной команды оказал помощь бойцу СВО и женщине

Медик даже за пределами рабочего кабинета умудряется спасать жизни людей.

Первый инцидент произошёл в аэропорту «Толмачёво» 17 августа, в зале ожидания. Там стало плохо участнику СВО. Другой уже на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Новосибирск».

Во время первого инцидента очевидцы вызвали медиков, но помощь мужчине требовалась безотлагательно, и врач команды Владимир Савченко оказал ее.

— Затем, уже на борту самолёта, упала в обморок женщина, — говорится в сообщении.

Встал вопрос об аварийной посадке для оказания помощи, но Савченко привёл её в чувство.

Напомним, у футбольного клуба Новосибирск снова может смениться название. Формат и регламент голосования будет выработан совместно (с фанатским объединением Novosibirsk Ultras – прим. Ред.), а его окончание запланировано на ноябрь 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что бойцу СВО новосибирские врачи поставили в голову титановую пластину.