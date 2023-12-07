«На «До» и «После»: в Новосибирске сняли фильм о детях Донбасса

В Новосибирске сняли полнометражный детский фильм под названием «На «До» и «После» о детях Донбасса и спасших их участниках СВО. Продюсером фильма выступила Наталья Рузайкина.

― В фильме поднимаются такие важные темы, как мужество, патриотизм, семья, дети, семейные ценности, важность каждому ребёнку иметь семью, общечеловеческие ценности, — рассказала ТАСС Рузайкина.

Сейчас кинокартина в процессе постпродакшена. Премьерный показ запланирован на 2024 год.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске снимут историю сибирского города учёных в документально-игровой форме.