«Остался жить на работе»: новосибирец второй день ночует в офисе из-за пробок на дорогах

Новосибирск второй день бьёт рекорды по многокилометровым заторам на дорогах ― 11 баллов на вечер 7 декабря.

Карта города снова окрашена бордовым цветом. Некоторые побросали свои автомобили на парковках рядом с работой и пытаются добраться домой на метро. Те, кто сел в общественный транспорт, выходят и идут пешком. А оптимисты стоят на своих «ласточках» в пробках.

Нашлись и те, кто остался ночевать на рабочем месте.

― Я работаю в Калининском районе, а живу в Ленинском. Вчера пытался добраться до дома, но простояв в пробке почти 3 часа, вернулся в офис. Здесь у нас небольшой икеевский диванчик, на нём и переночевал. Сегодня ситуация на дороге не изменилась, поэтому снова остаюсь на работе. Конец года, много отчетов накопилось, мне тут есть чем заняться, ― рассказал Infopro54 Александр, житель Новосибирска.

Пользователи сервиса 2ГИС делятся впечатлениями от ситуации на улицах города:

― Не опять, а снова! ― День второй…ночью даже не думали дороги почистить, браво! ― Вот серьёзно? Опять? Вчера почти с Маркса пешком ушла на конечную Затулинки. ― 11 баллов, друзья! Мы сделали это! ― Я просто хочу уехать домой! Жду троллейбус уже 30 минут! ― Уррра! Мы за 20 минут проехали 20 метров! ― 5 ДТП на одном мосту, вы че ездить разучились! ― Счастливых вам голодных игр, и пусть удача будет с вами. ― Каждое утро в Новостоимске начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. ― Пожелаем всем водителям терпения, а баранам выкинуть права. ― Может уже начнём знакомиться? ― Автобус перегородил полосу, не даёт проехать и людей не забирает.

Дорожным заторам поспособствовал двухдневный снегопад и сильный ветер. Отвественные службы борются с заносами, но погода продолжает испытывать Новосибирск.

Ранее редакция сообщала, что из-за непрекращающегося в регионе снегопада улицы города встали в многокилометровых заторах.