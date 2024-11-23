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Новосибирский гастроэнтеролог объяснила, почему вредно запивать еду чаем и кофе

  • 23/11/2024, 17:30
Автор: Ольга Кирсанова
Новосибирский гастроэнтеролог объяснила, почему вредно запивать еду чаем и кофе
Любимые всеми напитки снижают усвоение железа из-за полифенолов в составе

В Интернете не первый год «гуляет» миф об опасности кофе и чая во время еды. Якобы, запивая пищу этими напитками, человек может заработать серьёзные проблемы с пищеварением.

— Действительно, есть мнение, что пить чай, кофе или даже воду прямо во время еды вредно — якобы жидкости разбавляют или даже разрушают желудочный сок и мешают пище правильно перевариваться. Но с научной точки зрения никаких противопоказаний к употреблению напитков нет, —заявила в разговоре с VN.ru гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Однако в чае содержатся растительные дубильные вещества под названием танины. Они снижают усвоение железа из-за полифенолов в составе, поэтому людям с низким гемоглобином ни кофе, ни чай во время еды употреблять не рекомендуется.

Например, чёрный чай снижает усвоение железа на 79-94% — это зависит от его крепости, мятный чай — на 84%, ромашковый — на 47%. Специалисты рекомендуют запивать еду, которая содержит железо, только обычной водой.

К популярным продуктам, содержащим железо, относится красное мясо, лосось, шпинат, киноа, овсянка, шпинат.

Ну а если уж очень хочется выпить любимый бодрящий напиток, то сделать это не раньше, чем через полчаса после еды.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские учёные изготовили функциональный напиток на основе сока клёна ясенелистного. Тестовые партии сока планируется предложить фитнес-центрам города.

Источник фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : советы эксперта продукты вред кофе


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