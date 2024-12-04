Движение по развязке около четвертого моста в Новосибирске запущено

Завершены работы и запущено движение по третьему съезду транспортной развязки на правом берегу Оби.

— Сняты все ограничения для автомобилистов, которые вводились на время строительства. Ранее движение по двум съездам было запущено в 2021 и 2022 годах, — говорится в сообщении Группы «ВИС».

Помимо этого на участке, прилегающем к мосту на правом берегу, была проведена реконструкция Зыряновского путепровода. Пролётное строение было полностью заменено, а подмостовой габарит расширен. Также была перестроена двухпутная трамвайная линия по маршруту №13 и полностью заменены трамвайные пути.

Как рассказали в компании, развязка обеспечит прямой выезд на новый мост с улицы Ипподромской. Один из съездов будет выходить на площадь Инженера Будагова. Второй съезд с улицы Фабричной также выходит на площадь, но уже в сторону Красного проспекта. Третий съезд позволит проезжать автомобилям со стороны Речного вокзала в направлениях улиц Красный проспект и Фабричная.

Ранее редакция сообщала о том, что группа «ВИС» отремонтировала дороги рядом с четвертым мостом. Компания завершила сезон асфальтобетонных работ.