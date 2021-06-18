Государственные и муниципальные контракты не успевают за ростом цен

Растет все!

Член штаба ОНФ Новосибирской области, эксперт тематической площадки МСП, руководитель комитета по строительству Новосибирского областного отделения «Опора России» Виктор Остахов на встрече с участниками рынка в Новосибирске сообщил, что проблема роста цен на стройматериалы обсуждалась на одной из секций Петербургского международного экономического форума в начале июня. Судя по собранной реготделением и Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике информации, в 1 квартале 2021 года, по сравнению с 4 кварталом 2020 года, наиболее серьезный рост произошел на металлические конструкции и арматуру: в среднем на 20-30%, а на оцинкованный профнастил цены выросли более чем на 80%. В результате выросла стоимость стройматериалов, в которых присутствует доля металлических конструкций: ЖБИ-панели — на 3,9%, ЖБИ-сваи — на 9,3%. Кабельная продукция с жилами из алюминия и меди подорожала на 12,3%, трубы стальные электросварные — на 26,4%, отопительные радиаторы — на 12,4%. Пиломатериалы обрезных хвойных выросли в цене на 8,6%, краски масляные и алкидные — на 6,2%, трубы полиэтиленовые — на 20%.

Во втором квартале динамика роста цен сохраняется. По данным Сибирского центра ценообразования, в среднем цены на металлоконструкции в Новосибирской области во втором квартале выросли на 20-30% (лист стальной сегодня в среднем стоит 100 тысяч рублей за тонну, прокат угловой — 80 тысяч рублей за тонну, арматура горячекатанная — 65-70 тысяч рублей за тонну). Листовая сталь (горячекатанная и холоднокатанная) выросла в цене за полгода по разным видам толщины листа от 87 до 124%. Оцинкованный лист, из которого производят вентиляцию, водостоки, ограждения, электронные приборы, фасад и кровлю, подорожал на 79%. Вещество для производства пенополиуретана для теплоизоляции проводов — на 40%. Комплектующие для производства окон и само стекло — на 40%, алюминиевый армирующий профиль — на 80%. На днях подрядчики начали получать письма от поставщиков и производителей с предупреждением о повышении цен на сухие смеси — на 50%.

— Цена на профлист Н-60 0,8 мм на 10 ноября 2020 года составляла в Новосибирске 690 рублей, на 1 июня 2021 года — 1597 рублей, то есть рост больше чем в 2 раза. Точно знаю из инсайдерской информации, что к осени он подорожает еще на 50%. При таком раскладе сейчас идти в какие-то контракты — боже упаси! — говорит генеральный директор ООО «Артлайн» Дмитрий Лин. — Я не видел такого роста цен даже в 2014 году. Максимальная индексация тогда составила 40-50%, а потом цена стояла.

Первые последствия

— Экономика и бизнес сегодня очень жестко зависят от ограничений, вызванных пандемией. ОНФ и «Опора России» с сентября прошлого года мониторят состояние малого и среднего бизнеса и видят проблему повышения себестоимости услуг или товаров в моменте фиксации государственных и муниципальных контрактов. Негибкое законодательство приводит к тому, что даже добросовестный предприниматель, который в силу внешних обстоятельств не может выполнить контракт, превращается в недобросовестного, — отметил на встрече с участниками рынка сопредседатель ОНФ Новосибирской области, председатель Новосибирского реготделения «Опоры России» Сергей Соколов. — С этой проблемой столкнулся бизнес во всех регионах Сибири, это системный вопрос.

По наблюдению Виктора Остахова, проекты, связанные с коммерческий деятельностью, более гибкие, и здесь застройщик может принимать оперативные решения об изменении конструктивных элементов. К примеру, с железомонолитных конструкций переходить на кирпич.

— Если же речь идет о госзаказах и связанных с ними проектах, которые готовятся очень долго, либо типовых проектах, то их изменить непросто, даже несмотря на предоставленные предпринимателями документы со счет-фактурами и письмами об удорожании. Это очень долгий процесс, требующий многих согласований, — констатирует эксперт.

В результате под угрозой срыва сегодня фактически оказалось исполнение госконтрактов по многим социально-значимым объектам: ДК, поликлиникам, школам, детсадам и т.д. (Статистику несостоявшихся торгов на момент публикации материала корреспонденту Infopro54 получить не удалось. — Ред.).

— На данный момент мы должны отыгрывать аукционы по заключенной экспертизе по старой базе 2020 года. Поменять прайс-листы мы не можем, заключить допсоглашение, даже обоснованно, не можем, — говорит начальник сметного отдела ГКУ НСО «УКС» Наталья Козлова.

Зампредседателя общественной палаты Новосибирской области Владимир Ермола обратил внимание еще на один существенный риск — выбор подрядчиков для проведения капремонта жилья.

— Они видят отрицательную рентабельность контрактов и не хотят идти на торги, которые приведут их к банкротству. Мы обсуждали этот вопрос с Фондом модернизации ЖКХ Новосибирской области. Везде идут отказы от аукционов и торгов, так как их основной принцип: кто снизил цену, тот и победил, а снижать уже некуда, — подчеркивает Ермола. — Мы живем в Сибири, где и так короткий строительный сезон, особенно когда занимаешься капремонтом систем теплоснабжения и т.д. Нужно срочно искать выход из ситуации, поэтому мы вынесли эту проблему на обсуждение регионального парламента.

Компания ООО «АБВ-Строй» занимается реконструкцией учреждений образования, в 2020 году выполняла 60 госконтрактов. По словам директора компании Евгения Мироненко, ситуация резко ухудшилась во второй половине 2020 года, когда пошел резкий рост цен.

— Проанализировав ситуацию, мы поняли, что работаем с отрицательной рентабельностью: вместо ожидаемых 15-20% мы получали -20%. Все попытки и переговоры с департаментом образования об индексации ни к чему не привели, — говорит Мироненко. — В 2021 году ситуация по-прежнему очень нестабильная. Раз в неделю мы получаем письма о повышении цен по основным группам товаров. С начала года мы участвовали в 20 конкурентных закупочных процедурах, забрали всего 1 контракт, где рентабельность близка к нулю. От остальных отказались, так как средний процент снижения цены по ним составил от 44 до 51%. При таком проценте, если выполнять контракт в четком соответствии с техническим заданием, рентабельность будет отрицательной.

В качестве примера он также привел торги по остеклению бассейна «Нептун», где уже дважды не заявилось ни одного участника. ПСД по объекту просчитывалась несколько лет назад (51 млн рублей) и сегодня абсолютно неактуальна.

Судя по информации, озвученной участниками рынка, также безрезультатно проходят торги, которые организуют различные ведомства для своих нужд. Их себестоимость не устраивает подрядчиков.

Кроме того, в зоне риска оказались физлица, связанные с ИЖС.

— Эта тема обсуждалась на площадке ПМЭФ, так как в совокупном объеме ввода жилья по стране довольно велика доля ИЖС: когда физлицо заключает договор с ООО на строительство дома. Сейчас цена работ и материалов выросла в разы. В отличие от государства физлица в данной ситуации никак не защищены, — констатирует Виктор Остахов.

Евгений Мироненко подтвердил, что по опту рост цен в компании составил 60%, а по частникам — более 100%.

— Многие физлица-покупатели, которые планировали ставить забор, обновлять кровлю, решили, что ничего делать не будут. В сфере B2B многие строители начали уходить на другие заказы. В итоге по фасадным и кровельным работам падение в продажах уже составило 30-40%, — говорит и Дмитрий Лин.

Не менее серьезно от сложившейся ситуации пострадали и подрядчики, работающие на строительном рынке. С одной стороны, отказываясь от участия в торгах, они теряют источник дохода, с другой — по уже заключенным договорам уходят в глубокий минус по рентабельности.

— Мы отыгрывали контракт в 2020 году, с 1 июля 2021 года вышли на объект. За это время цены на все материалы выросли на 15-50%. В Барнауле расходы по одному из контрактов выросли на 50 млн рублей. Нерасторопность заказчиков — это очень большая проблема. Они в принципе не торопятся создавать подрядчикам условия, чтобы те выполнили свою работу качественно и в срок, — рассказал директор ООО Строительная компания «Аметист» Андрей Акулов.

Отказаться от исполнения контрактов сегодня практически невозможно, так как в этой ситуации компания просто пополнит реестр недобросовестных поставщиков и минимум на 2 года может попрощаться с возможностью выйти на какие-либо контракты.

— Ни одно мое официальное письмо к руководителям генерирующих компаний не нашло обратной связи, никто не пошел на встречу: есть заключенный контракт — исполняйте. Не исполните по подписанным спецификациям — попадете в «черный список» и в этой сфере с вами больше никто работать не будет, — рассказал учредитель и директор ООО «Сибавтоматика Восток» Иван Сабадаш, работающий по 223-ФЗ — С некоторыми частными компаниями удается договариваться, с госзаказами — тоже нет.

Общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области в сфере государственных и муниципальных закупок Олег Фролов отметил, что к омбудсмену поступают обращения от предпринимателей – участников госзаказов.

— Они говорят о том, что начальная цена контракта не соответствует текущим рыночным ценам, обеспокоены скоростью принятия решений заказчиком. Пока заказчики вносят изменения в проектную документацию, цены снова вырастают — и целесообразность участия в торгах для предпринимателя пропадает. Многие компании МСП обеспокоены тем, что не смогут в 2021 году набрать портфель заказов и у них возникнут проблемы с бизнесом, — говорит Фролов. — Мы ожидаем, что поток таких обращений станет расти, так как количество предпринимателей, попавших в сложную ситуацию, будет увеличиваться. К этому моменту хотелось бы иметь работающие механизмы, которые смогут помочь бизнесу.

Варианты решения проблемы

Представитель Минстроя Новосибирской области Андрей Иванов подтвердил, что министерство также мониторит цены и понимает, что удорожание стройматериалов может привести к срыву даже важных госконтрактов.

— На данный момент мы получили обратную связь: письмо, подписанное Минфином РФ, Минстроем РФ и ФАС России, где говорится, что изменение условий возможно, правда, пока по крупным контрактам, но это уже большой шаг вперед. Сейчас Минстрой РФ занимается разработкой механизма компенсации затрат. В этой работе участвует и наш региональный Минстрой, — говорит Иванов.

Виктор Остахов подтверждает, что недавно в реготделение пришло письмо о позиции Минфина РФ, Минстроя РФ и ФАС по вопросу изменения цены и сроков исполнения госконтрактов в связи со сложившейся ситуацией. В письме прописывается, что допустим пересмотр цен с повышением от 5-10 до 30% (по аналогии с тем, что прописано в 223-ФЗ), но только в том случае, если контракт уже действует более года и заключен на сумму более 100 млн рублей. Между тем от сложившейся ситуации страдают много компаний малого бизнеса, работающих по субподряду, где стоимость контрактов составляет от 500 тысяч до нескольких десятков млн рублей.

Начальник антимонопольного отдела УФНС по Новосибирской области Наталья Камнева отметила, что динамика роста цен на стройматериалы сейчас внимательно изучается в ведомстве на федеральном уровне. По ее мнению, решение проблемы — в гибком изменении законодательства, но для этого необходима совместная работа всех участников рынка.

— Очевидно, что 223-ФЗ и 44-ФЗ прописаны для стабильной экономической ситуации. Когда все хорошо и прекрасно, органы власти размещают свои госзаказы, а подрядчики участвуют в конкурсных процедурах. В нынешней ситуации законы не работают и бьют по всем участникам процесса, — говорит Камнева. — Орган власти не может просто так вливать дополнительные деньги в контракты, для этого нужны соответствующие законодательные акты. Нужно уменьшать штрафы по 44-ФЗ и 223-ФЗ — они нереальны.

При этом представитель УФАС подчеркнула, что антимонопольная служба при рассмотрении дел, связанных с неисполнением госконтракта, сейчас особенно внимательно изучает субъективные причины. В реестр недобросовестных поставщиков (РНП) включаются только «совсем недобросовестные компании». По словам Андрея Иванова, пока механизм расторжения договоров подрядчика с госзаказчиком без последствий не разработан. На региональном уровне Минстрой этот вопрос решить не может, пока как вопрос не урегулирует федеральное ведомство.

Владимир Ермола отметил, что Общественная палата уже давно выступает с предложением вернуться к старой практике работы, когда подрядчик документально доказывал рост цен, а заказчик, который их тоже мониторил, принимал соответствующее решение.

— Год назад, когда начались пандемийные ограничения, в Новосибирской области под руководством замгубернатора Сергея Семки был создал оперативный штаб по выработке мер поддержки бизнеса. Будем инициировать создание аналогичного штаба по повышению цен на стройматериалы и неисполнению госконтрактов, особенно по капремонту, — сообщил участникам встречи Сергей Соколов.

Он также пояснил, что полученную от участников рынка информацию эксперты ОНФ и «Опоры России» проанализируют, оформят в информационную справку и направят президенту России. В частности, предлагается:

— Рекомендовать Министерству строительства РФ при расчете ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат дополнительно рассчитывать индекс по основным группам строительных материалов для учета неравномерности изменения цен и роста стоимости отдельных товаров.

— Рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, предусматривающее возможность сокращения сроков обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) и публикации плана-графика закупок для отдельных товарных групп, чью цену в значительной степени определяет стоимость отдельных материалов, по которым произошло существенное увеличение среднерыночной цены.

— Предусмотреть возможность увеличения заказчиком стоимости контракта в связи с ростом цены по отдельным позициям контракта, чью цену в значительной степени определяет стоимость отдельных материалов, по которым произошло существенное увеличение среднерыночной цены. Предусмотреть порядок подтверждения изменения цен.

— Рассмотреть возможность предоставления субсидий производителям товаров, чью цену в значительной степени определяет стоимость отдельных материалов, по которым произошло существенное увеличение среднерыночной цены. Размер субсидии может быть привязан к сумме налоговых отчислений, уплаченных получателем субсидии за определенный период.

— Рекомендовать введение комплекса экспортных заградительных мер на товары, по которым наблюдается резкий рост стоимости до стабилизации цен на внутреннем рынке.

— Рекомендовать ФНС ведение контроля за ростом стоимости товаров, чью цену в значительной степени определяет стоимость отдельных материалов, по которым произошло существенное увеличение среднерыночной цены, с использованием информационных систем ФНС, включая прослеживание цепочки поставщиков и анализа обоснованности роста цен.

— Рекомендовать ФАС усилить контроль за ценами отдельных групп товаров, чья цена в значительной степени определяет стоимость отдельных материалов, по которым произошло существенное увеличение среднерыночной цены, для недопущения антиконкурентного сговора участников рынка.

— Рассмотреть возможность Министерству строительства Новосибирской области провести работу по информированию подрядных организаций, строительным комитетом НРО «Опора России» и другим общественным организациям по наполняемости региональной базы ФГИС ЦС актуальными ценами на строительные материалы, а также рассмотреть возможность правоприменительных практик других регионов, таких как Республика Татарстан, Свердловская область и др.

— Совместно с региональными УФАС, Минстроем и Минфином предложить проработать ряд вопросов в рамках законодательных инициатив и уточняющих формулировок:

исключить внесение в РНП подрядных организаций из-за неисполнения контрактов при резком изменений цен на строительные материалы по причинам, независящим от исполнителей;

на основании письма о позиции Минфина, Минстроя, ФАС по вопросу об изменении цены и срока исполнения госзаказа от 10.06.2021 рассмотреть возможность применения корректировок для контрактов с суммами менее 100 млн рублей и срокам действия менее 1 года, в которых задействованы МСП;

рассмотреть возможность изменения подхода утверждения Госглавэкспертизы при формировании смет в вопросе ценообразовании.

Кроме того, собранные данные о росте цен на стройматериалы будут рассмотрены на рабочей группе, которая сейчас создается при Минстрое РФ.