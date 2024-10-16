Мужчина прокатился на чужом авто, найдя ключи на парковке в Новосибирске

В Новосибирске вынесен приговор 29-летнему мужчине по делу о краже автомобиля с парковки.

— В период с 4 по 13 июня 2023 г. подсудимый, находясь у дома по ул. Красный проспект в г. Новосибирске, нашел на асфальте ключи от автомобиля марки KIA QL-E SPORTAGE, принадлежащие юридическому лицу, — говорится в сообщении Калининского районного суда.

Он поднял ключи и положил их в карман.

13 июня подсудимый подошёл к автомобилю, который стоял на парковке у дома. Он открыл водительскую дверь с помощью ключей, которые ранее нашёл, сел за руль, запустил двигатель и уехал, тем самым совершив кражу автомобиля.

Позже, в районе улицы Петухова, сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль и вернули его представителю юридического лица.

Суд назначил виновному 4 года и 2 месяца лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Минприроды Новосибирской области Шестернин получил представление прокурора.