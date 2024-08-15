В Академгородке запустили серийный выпуск вакуумных камер для СКИФа

На экспериментальном производстве ИЯФ СО РАН запустили серийное производство вакуумных камер накопительного кольца синхротрона СКИФ. От точности производства этих конструкций зависят параметры и время жизни пучка, а значит и работа всей ускорительной машины, пояснили в пресс-службе ИЯФ.

— Основная сложность изготовления подобного рода устройств заключается в том, чтобы сделать их вакуумноплотными. Кроме того, чтобы основное количество энергии успешно поглотилось внутри камеры, она должна быть оснащена системой охлаждения, а специализированные вакуумные камеры для вывода синхротронного излучения должны содержать внутри себя поглотители. Все эти тонкости усложняют производство, — цитирует пресс-служба института заведующего лабораторией ИЯФ СО РАН кандидата физико-математических наук Александра Краснова.

В институте планируют изготовить более двухсот вакуумных камер для накопительного кольца ЦКП «СКИФ».

Напомним, в июне 2024 года стартовал новый этап строительства СКИФа — сборка оборудования, в ходе которого в инжекторе, бустере и перепускных каналах синхротрона СКИФ был начат монтаж специализированной опорной геодезической сети.

ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Создаётся в рамках национального проекта «Наука и университеты» для развития современной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России.

Ранее редакция сообщала о том, что сдача части объектов СКИФа в Новосибирске может быть перенесена на 2025 год.