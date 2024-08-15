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В Академгородке запустили серийный выпуск вакуумных камер для СКИФа

  • 15/08/2024, 17:30
Автор: Юлия Данилова
В Академгородке запустили серийное производство вакуумных камер для СКИФа
От точности их производства зависит работа всей ускорительной машины.

На экспериментальном производстве ИЯФ СО РАН запустили серийное производство вакуумных камер накопительного кольца синхротрона СКИФ. От точности производства этих конструкций зависят параметры и время жизни пучка, а значит и работа всей ускорительной машины, пояснили в пресс-службе ИЯФ.

—  Основная сложность изготовления подобного рода устройств заключается в том, чтобы сделать их вакуумноплотными. Кроме того, чтобы основное количество энергии успешно поглотилось внутри камеры, она должна быть оснащена системой охлаждения, а специализированные вакуумные камеры для вывода синхротронного излучения должны содержать внутри себя поглотители. Все эти тонкости усложняют производство, — цитирует пресс-служба института заведующего лабораторией ИЯФ СО РАН кандидата физико-математических наук Александра Краснова.

В институте планируют изготовить более двухсот вакуумных камер для накопительного кольца ЦКП «СКИФ».

Напомним, в июне 2024 года стартовал новый этап строительства СКИФа — сборка оборудования, в ходе которого в инжекторе, бустере и перепускных каналах синхротрона СКИФ был начат монтаж специализированной опорной геодезической сети.

ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Создаётся в рамках национального проекта «Наука и университеты» для развития современной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России.

Ранее редакция сообщала о том, что сдача части объектов СКИФа в Новосибирске может быть перенесена на 2025 год.

Фотография предоставлена пресс-службой ИЯФ СО РАН, автор: А. Краснов.

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Рубрики : Инновации Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : Оборудование для СКИФа


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