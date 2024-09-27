На год вводятся ограничения для транспорта на улице Кочубея в Новосибирске

В Калининском районе в связи с проведением работ по строительству ливневой канализации МУП «Горводоканал» введет ограничение движения транспортных средств на год.

С 30 сентября 2024 года по 30 сентября 2025 года движение транспорта по улице Кочубея будет временно прекращено на нескольких участках. Например, от дома № 1 на улице Краузе до здания № 11.

– Также временно ограничится движение транспорта по ул. Мясниковой на участке от здания № 4/1 на ул. Кочубея до храма во имя святого апостола Андрея Первозванного. Здесь на 15 метров будет сужена проезжая часть, а движение будет организовано по трем полосам, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Полный список участков можно посмотреть здесь.

Водителям следует быть внимательными, ориентироваться на дорожные знаки и информационные щиты.

Ранее редакция сообщала о том, что на площади Пименова в Новосибирске будет временно прекращено движения транспорта.