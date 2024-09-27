В Новосибирске придумали, как при помощи насекомых уничтожать пластик

Студентка третьего курса кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ Полина Дубовская разработала технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью селективной восковой моли.

Исследование показало, что 200 личинок моли за десять дней съедают четыре килограмма пластика, а продукты жизнедеятельности насекомых можно использовать в медицине, косметологии, сельском хозяйстве, производстве БАД и химических исследованиях.

Особенность проекта — искусственное создание линии насекомых, которые эффективнее едят пластик. Технология, которую разработали в новосибирском университете, позволит вывести нужное поколение моли за пять генераций. Цель будет достигнута благодаря правильному уходу и питанию насекомых.

Создание таких ферм — новый и дешевый способ утилизации пластика.

Большая восковая моль, или пчелиная огнёвка, — вредитель медоносных пчел, которая уничтожает соты, мед и продукты жизнедеятельности пчел.

— Воск очень схож с пластиком по своей химической структуре, поэтому и возникла теория, что насекомое может есть пластик. Специальный план питания позволяет вывести в процессе генерации моль, которая будет потреблять с каждым поколением больше полимерных отходов, — рассказала Дубовская.

Идея проекта родилась у создательницы в школе. Реализация началась, когда ее пригласили в команду кандидата биологических наук Екатерины Литвиновой из НГТУ НЭТИ.

На данный момент идет поиск партнеров и инвесторов для увеличения масштабов ферм. В будущем планируется получить хитозан из бабочек моли и использовать его в производстве биогелей.

Ранее редакция сообщала о том, что разработка НГТУ позволит снизить затраты торговых компаний.